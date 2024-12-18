Dünya Gazze’ye hâlâ kör ve sağır

Soykırımcı İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde hastane, okul ve çadır demeden katliam yapmaya devam ediyor. İsrail ordusunun son 24 saatte çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 38 kişi hayatını kaybettiği, 203 kişi yaralandı. Böylece ölü sayısı 45 bin 97'ye yükseldi. İsrail Ordu Sözcüsü ise Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın bazı bölgelerinde yaşayanlardan sığındıkları bölgeyi terk etmelerini istedi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, İsrail askeri araçlarından açılan ateş sonucu hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktığını bildirdi. Safiyye, "75 günden fazladir sağlık sistemi ve çalışanları için dünyadan koruma talep ediyoruz ama henüz bir yanıt alamadık" dedi. Birleşmiş Milletler (BM) ise , Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırma çabalarını İsrail'in reddetmeye devam ettiğini belirtti.Filistinliler ve Filistin asıllı Amerikalılar, insan hakları ihlallerine karışan ülkelere yardım sağlanmasını yasaklayan "Leahy Yasası"nı İsrail'e destek sağlayarak ihlal eden ABD Dışişleri Bakanlığı hakkında dava açtı. Leahy Yasası'nın tüm ülkelere eşit şekilde uygulanmasının zorunlu olduğu ancak Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'e "istisna" tanıdığı ifade edildi.İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik yaptığı eleştiriler nedeniyle ülkesinin İsrail tarafından susturulamayacağını belirtti.Baas rejiminin devrilmesinin ardından devrik lider Beşar Esad'ın küçük kardeşi Mahir Esad ile eski istihbarat servisi başkanı Ali Mahluk'un Kandil'e sığındığı ileri sürüldü. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, Mahir ve Mamluk'un Irak'ın İran sınırına yakın terör örgütü PKK'nın kamplarının da bulunduğu Kandil Dağı bölgesinde olduğunu bildirdi. Haberde Mahir Esad'ın PKK'nın koruması altında olduğu da ifade edildi. Esad ve Memluk'un bölgede İran Devrim Muhafızlarıyla yoğun toplantılar yaptığını da aktardı. Mahir Esad cinayet, işkence, gasp ve uyuşturucu kaçakçılığıyla anılan 4. Zırhlı Tümen'in komutanıydı.