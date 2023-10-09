Dünya Gazze’yi ölüme terk ediyor

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın beklenmedik operasyonu ile sarsılan işgalci İsrail yine insanlık suçu işliyor. İsrail'e yönelik 7 Ekim'de başlatılan Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları üçüncü gününde en şiddetli seviyeye ulaştı. 16 yıldır havadan, karadan ve denizden abluka altında olan Gazze'deki 2 milyondan fazla sivil bir kez daha dünyanın gözü önünde ölüme terk edildi.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söyledi. Ayrıca, Filistinlilere "hayvan" benzetmesinde bulunan İsrailli Bakan, "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz" dedi. İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Israel Katz, Gazze'ye su akışının kesilmesini emrettiğini duyurdu. İsrail jetleri yine hedef gözetmeden dün sabah Gazze'ye bomba yağdırdı. İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'na dün düzenlediği saldırıda 20'den fazla kişi öldü. Filistin Kızılayı'ndan "Ambulans ekipleri yaralılara ulaşamıyor" açıklaması yapıldı. Middle East Eye sitesindeki haberde Gazze'deki hastanelerin elektriksiz kaldığı belirtildi.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hastane ve ambulansları kasıtlı olarak hedef aldığını belirtti. İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı kullandığını duyurdu. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'de 123 binden fazla Filistinli yerinden edildi.Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yarım asırdır Filistin halkını esir tuttuğunu ve haklarını elinden aldığını belirterek dünyanın Filistin'e sırtını dönmesi sebebiyle bu durumda olduklarını belirtti.Avrupa Birliği, Filistinlilere yönelik kalkınma yardımlarını askıya aldı. Avusturya da Filistin'e yardımları durdurduğunu açıkladı. Almanya da benzer bir adımı planladığını belirtti.İsrailbasınında, Lübnan'dan sızmaya çalışan 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi. NNA'da yer alan habere göre İsrail, Lübnan'daki Zihayra ve Mervehin kasabalarına yakın bölgeleri vurdu.İsrail, İHH'nın Gazze'deki yardım ofisini tehdit etti. SABAH'a konuşan İHH Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis, "Arkadaşlarımızı arayarak 'Türkiye'deki televizyonlara bağlantı yaparsanız, evlerinizi bombalarız' diye tehdit ediyorlar" dedi. Barış SAVAŞ / SABAHİsrail'de300 bin yedek asker çağrıldı. Gazze Şeridi sınırında bekletilen işgal kuvveti sayısı ise 173 bine ulaştı. Sınırda 300 tank, 600 uçak bekliyor. İsrail'in kara harekâtı yapıp yapmayacağı sorgulanıyor. Hamas'ın ele geçirdiği esirler ve Netanyahu hükümetinin ülke içinde elinin güçsüz olması nedeniyle kara harekâtı ihtimaline uzmanlar şimdilik olası bakmıyor.İsrail Başbakanı Beinyamin Netanyahu "Hamas'a verilecek askeri karşılık Ortadoğu'yu yeniden şekillendirecek" dedi.İsrailtarafında 900'den fazla kişi hayatını kaybetti. İsrail Dışişleri Bakanlığı Gazze'den başlatılan saldırılar sonucu 157'si ağır olmak üzere toplam yaralı sayısının 2 bin 616'ya çıktığını bildirdi. İsrail Radyosu'nun haberinde "Kayıplarımız tahmin ettiklerimizden çok daha fazla" denildi. İsrail tarafında en çok ölümün müzik festivalinde gerçekleştiği öne sürüldü. Ülke basınındaki haberlere göre festivalde 250'den fazla kişi öldü. Beyaz Saray da ABD vatandaşlarının öldüğünü doğruladı.Gazze'deki Kassam Tugayları, Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlediğini duyurdu. Birçok havayolu şirketi Tel Aviv'e uçuşlarını durdurdu.Katar'ınesir takası için Hamas'la temas halinde olduğu ortaya çıktı. Alıkonulan İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerindeki 36 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını müzakere etmeye çalıştıkları bildirildi.Fransa'nın Lyon kentinde valilik, Filistin'e destek gösterisine izin vermedi. Filistin'e destek gösterisine "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle müsaade edilmeyeceği açıklandı. Öte yandan Fransa'daki Yahudi örgütlerinin çatı kuruluşu Fransa Yahudi Konseyi (CRIF), bugün aynı kentte İsrail'e destek gösterisi düzenleme kararı aldı. Fransa hükümeti, Paris'teki Eyfel Kulesi'ni de İsrail bayrağıyla ışıklandırmıştı.İran, Hamas'ın operasyonlarında doğrudan rol oynadıkları yönde ABD basınında çıkan iddiaları yalanladı. İsrail Ordu Sözcüsü Danny Hagari de İran'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e karşı başlatılan savaşa karıştığına dair hiçbir belirti olmadığını söyledi.ABD Başkanı Joe Biden yönetimi açısından 2024 seçimleri arifesinde Ukrayna krizi yüzünden zaten zorlu geçen bir dönemin daha da kritik bir aşamaya yükseldiği yorumları güçleniyor. ABD ve Avrupa basınından, "İsrail'deki savaş Biden'ın 2024 dış politika durumunu test ediyor. Ukrayna ile İsrail arasında, aynı anda iki müttefike destek verilmesi gittikçe güçleşecek. Biden iki büyük kriz arasında sıkışacak" değerlendirmeleri daha şimdiden ön plana çıkmaya başladı.İsrail'de sol partilerin oluşturduğu Barış ve Eşitlik için Demokratik Cephe (Hadash), İsrail-Filistin hattındaki çatışmalara dair ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, suçun aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin canice işgal politikasına ait olduğu belirtilerek "Faşist, sağcı hükümetin, işgali sürdürmek adına işlediği suçlar, önüne geçilmesi gereken bölge çapında bir savaşa yol açıyor" ifadesi kullanıldı.İsrail basınında da yaşananların sorumlusu olarak Başbakan Binyamin Netanyahu gösterildi. İsrail'in ünlü gazetelerinden Haaretz'te yayınlanan editöryal yazıda, "İsrail'in başına Simhat Tora Bayramı'nda gelen felaketin sorumluluğu açıkça tek bir kişinindir: Binyamin Netanyahu" denildi.