Dünya Gazze’yi unutmuyor

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yapan ve alçak propagandalarla katliamlarının görünmesini engellemeye çalışan terör rejimi İsrail'in çabaları işe yaramıyor. Yaklaşık üç yıldız dünyanın dört bir yanında toplumlar, Gazze'nin sesi oluyor ve İsrail'e lanet okuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, İsrail'in saldırı ve ablukası altında bulunan Gazze'deki soykırımın durdurulması için yürüyüş yaptı. Filistin bayraklarıyla şehir merkezinde saatlerce yürüdüler. Arapça, İngilizce ve Fransızca slogan atan göstericiler, İsrail'e yönelik boykot çağrı yaptı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da aktivistler, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Dev bir Filistin bayrağı açan protestocular, dayanışma mesajı verdi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yüzlerce Filistin yanlısı aktivist, oturma eylemi düzenledi. İsrail Büyükelçiliği'nin önünde yere yatarak Gazze'de hayatını kaybedenleri andı.

151 HAFTADIR YÜRÜYORLAR

Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkat çekmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 151. haftada da sürdürdü. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hakan Sümbül, haftalardır sarsılmaz bir kararlılıkla, rehavete kapılmadan bir kez daha meydanlarda olduklarını söyledi.

İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Filistin'deki insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla 7 Ekim'de Ankara'da "Gazze İçin Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlenecek. Ankara Filistin Dayanışma Platformuna mensup sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenecek program, saat 19.00'da Kocatepe Camisi'nden başlayacak.

ANGELINA JOLIE YIKIMI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Dünyaca ünlü ABD'li sinema oyuncusu Angelina Jolie, Gazze'nin yıkımını gözler önüne serdi. Jolie, sosyal medya hesabından uydu görüntülerini paylaştığı gönderinin açıklama kısmında, "Şimdi Google Earth'ü açarak Gazze'ye yapılanı görebilirsiniz" dedi. Mahallelerin enkaz haline geldiğine, ev, okul, üniversite, hastane ve yolların, su ile hijyen sistemlerinin, altyapının yok edildiğine dikkati çeken Jolie, Birleşmiş Milletler uydu analizlerine göre 16 Haziran itibarıyla Gazze'deki altyapının yüzde 82'sinin hasar aldığını belirtti. Jolie, kış yaklaşırken Gazze nüfusunun yüzde 94'ünün, yani yaklaşık 2 milyon kişinin, barınmaya ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya ihtiyaç duyacağını vurguladı. Jolie, "Yıkım görülüyor, ihtiyaçlar biliniyor. Önemli olan, şimdi bu ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

STK TEMSİLCİSİ KATLEDİLDİ

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında, Deniz Feneri Derneği'nin Gazze sorumlusu Saqr el-Qaisi hayatını kaybetti.