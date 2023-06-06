MİT, küresel krizleri aşan isme emanet

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na İbrahim Kalın'ın ataması dünyada büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Dış Politika Danışmanı olarak görev yapan Kalın, Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan'ın koltuğunu devraldı. Böylece Kalın, Başkan Erdoğan'ın 2002'den bu yana süren başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde MİT'in başına kurum dışından atadığı ikinci sivil yetkili oldu. Aslen Erzurumlu olan Kalın, 1971'de İstanbul'da doğdu, 1992'de İstanbul Üniversitesi Tarih lisansını, 1994'te Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. İngilizce, Farsça, Arapça ve Fransızca bilen Kalın, 2013'te doçent, 2020'de profesör oldu. Evli ve 3 çocuk babası olan Kalın, küçük yaştan beri gitar ve bağlama çaldığı gibi beste de yapıyor.Kalın, 2009'da dış politikadan sorumlu başbakan başdanışmanlığı, 2010'da Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, 2012'de Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlendi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte 2014'te Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Aynı yıl büyükelçi unvanı verilerek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü görevi tevdi edildi. 2018-2023 arasında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı güvenlik ve dış politikadan sorumlu başdanışmanlık görevini yürüttü.Zaman zaman Erdoğan'ın özel temsilcisi olarak temaslarda bulunan Kalın, özellikle son dönemde ABD ile ilişkiler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi gibi konularda aktif rol aldı. Rus SU-24 uçağının düşürülmesiyle kopma noktasına gelen Türk-Rus ilişkileri, Kalın'ın temasları neticesinde aşıldığı gibi Yunanistan'la Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaşanan anlaşmazlıkların giderilmesi, Suudi Arabistan, İsrail, BAE, Ermenistan, Suriye ve Mısır ile ilişkilerin normalleştirilmesinde de aktif rol oynadı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na İbrahim Kalın'ı ataması Batı medyasında da geniş yer buldu. Yeni kabineye de geniş yer ayıran dünya basını, Kalın'ın MİT'in başına geçmesine dair de analizler yayınladı. Uluslararası ajanslar Kalın'ın ayrıntılı bir özgeçmişine yer verirken, söz konusu atamanın Kalın'ın yıllarca dış politikada gerçekleştirdiği başarılı diplomatik girişimlerinin sonucunda geldiğine dikkat çekti. Londra Merkezli Middle East Eye sitesi "Erdoğan, sözcü Kalın'ı istihbarat başkanlığına atadı" başlıklı haberinde Kalın için "Erdoğan'ın uzun süredir sırdaşı" denildi. Yunanistan merkezli Skai sitesinde "Erdoğan'ın sağ kolu, mutlak güvendiği adam, bundan böyle Türk gizli servisinin iplerini hareket ettirecek" yorumuna yer verildi.Al Arabiya ise "Uzun süredir Erdoğan'ın yakın arkadaşı olan Kalın, 2014'ten bu yana Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak görev yapıyordu" dedi. İngiliz dış istihbarat teşkilatı MI6 Başkanı Richard Moore ise MİT başkanlığına getirilen İbrahim Kalın'ı tebrik etti.