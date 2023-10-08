Dünya, İsrail efsanesini çökerten Hamas’ın başarısını konuşuyor: İsrail sığınakta

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın önceki gün İsrail'e yönelik başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonundan sonra artan çatışmalar devam ediyor. Yenilmez İsrail imajını yerle bir eden operasyonda Filistinli gruplar 44 İsrailli akseri öldürdü 100 kadar İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürdü. Tel Aviv, Aşkelon, Siderot, Nahal Oz, Meflsim, Karmiya, Zikim, Ayn Haşloşa ve Askalan kentlerinde çatışmalar ve tahliyeler dün de sürdü. Hamas'ın roketler ve SİHA'larla düzenlediği saldırılar nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere İsrail genelindeki kentlerde sirenler çaldı.Halk yer altındaki sığınaklara kaçtı.Sığınaklardan çıkanlar da havalimanlarına akın edip ülkeden çıkmaya çalışıyor. Ayrıca İsrail kabinesi birbirine girerken hükümet de dünyadaki diplomatlarına evden çıkmama talimatı verdi. İsrailli turistlere de ülkeye dönmeyin çağrısı yapıldı. Askalan kentine atılan roketler sonucu 6 İsrailli yaralandı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Askalan kentine 100 roket atıldığını duyurdu.Fırlatılan roketler Askalan kenti başta olmak üzere birçok bölgeye isabet etti, duman ve siren sesleri yükseldi. Açıklamada, İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nde masum insanların evlerini bombalamasına cevap olarak Askalan ve diğer kentlerin hedef alındığı kaydedildi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerindeki İsraillileri tahliye etmeye başladığını duyurdu. Açıklamada, "Saldırıya uğrayan 24 bölgenin çoğunun kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardık" dedi. İsrail medyası, kayıplarının bilançosunu 700 ölü, 2150 yaralı, 750 kayıp ve 100 esir olarak açıklandı. Öte yandan ABD, bir uçak gemisini İsrail'e gönderdiğini duyurdu.