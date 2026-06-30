Dünya İsrail’e sırtını dönüyor

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025 ateşkesine rağmen sürdürdüğü soykırımı, uluslararası arenada eşi benzeri görülmemiş bir kırılmaya yol açıyor. Amerikan haber sitesi Axios'un "Cumhuriyetçi Parti İsrail'e Sırt Çevirmeye Başladı" başlıklı haberine göre, İsrail'e koşulsuz destek veren ABD'deki Cumhuriyetçi Parti içerisinde Tel Aviv'e karşı belirgin bir tavır değişikliği başladı. Yapılan son kamuoyu araştırmaları, partinin tabanında fikir ayrılığının baş gösterdiğini doğruluyor. ABD'nin Connecticut eyaletindeki Quinnipiac Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre, Cumhuriyetçilerin beşte biri ABD'nin İsrail'i çok fazla desteklediğini düşünüyor. Bu oran üç yıl içerisinde tam üç katına çıktı. Analistler, bu eğilimin, Washington'ın Ortadoğu politikalarında kalıcı bir dönüşümün habercisi olabileceğini vurguluyor.

SOYKIRIMCI BAKANA BİR DAVA DAHA

Brüksel merkezli Hind Rajab Vakfı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında ABD Adalet Bakanlığı'na şikâyette bulundu. Şikâyetin, Ben-Gvir'in BM'deki "Polis Şefleri Zirvesi"ne resmi heyet başkanı olarak katılımı öncesinde yapılması dikkati çekti.