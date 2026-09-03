Dünya İsrail’i cani ve haydut görüyor

İsrail Polisi Komiseri Daniel Levi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddet sebebiyle tüm dünyanın İsrail'e "haydut ve cani" devlet olarak baktığını söyledi. İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un haberine göre, kapalı bir görüşmede konuşan Levi, Batı Şeria'da toprakları gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddet ve işlediği etnik suçlar nedeniyle dünyada İsrail imajının gördüğü zarara ilişkin uyarılarda bulundu. Levi, küçük bir grubun tek hedefinin "Filistinlilere saldırmak" olduğunu belirterek "Bunun sonucunda da tüm dünya bizlere haydut ve cani devlet olarak bakıyor, Amerikalılar bile bu durumdan bıktı, usandı" dedi.

BM: ATEŞKES YOK

BM yetkilisi Chris Sidoti, Ekim 2025'teki ateşkese rağmen ölümlerin sürdüğünü belirterek Gazze'de "gerçek ateşkes" olmadığını belirtti.

GAZZE'YE YOĞUN BOMBARDIMAN

İSRAİL savaş uçaklar dün sabah Gazze Şehri'nin El-Ketibe bölgesini yoğun bombardımana tuttu. Yoğun ateşten sonra aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişinin öldüğü onlarca kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör