ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in üçlü zirve sonrası yayımladığı deklarasyonda nükleer silahların yayılmasını önleme diyaloğuna yer verilmesi, dünyadaki nükleer başlık sayılarını gündeme getirdi. Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen üç lider, "barışa yönelik deklarasyon" başlığıyla ortak açıklama yayımladı. Üç devlet başkanının nükleer savaşların kazananının olmayacağını ve nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda diyalog yürüteceği vurgulandı. Bu açıklama akıllara İsrail'in elindeki nükleerleri getirdi.

BATI DESTEKLİYOR

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) 2026 verilerine göre, Rusya 5 bin 420, ABD 5 bin 42, Çin ise 620 nükleer başlığa sahip.

Bu üç ülkeyi 370 başlıkla Fransa, 225 başlıkla İngiltere, 190 başlıkla Hindistan ve 170 başlıkla Pakistan takip ediyor.

SIPRI'ye göre, halihazırda nükleer silaha sahip olduğu değerlendirilen 9 ülke ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail olarak sıralanıyor.

Ancak bu ülkeler arasında Batılı ülkeler veya kurumlar İsrail'in kapasitesine dair hiçbir açıklama yapmıyor veya Tel Aviv'e de bırakın herhangi bir baskı uygulamayı nükleer kapasitesini artırması için destek bile sağlıyor.

GİZLİ DİMONA TESİSİ



İsrail Ortadoğu'da nükleer silahlara sahip tek ülke olarak öne çıkıyor.

Bazı kaynaklara göre İsrail'in elinde 90 nükleer başlık bulunuyor.

Aynı İsrail yönetimi "İran'ın nükleer silaha sahip olduğu" yalanı ile Ortadoğu'yu aylardır büyük bir kaosa sürüklüyor.

Resmi adı Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi olan, medyada ve kamuoyunda genellikle Dimona reaktörü olarak anılan tesis, İsrail'in nükleer programının en önemli ayağı olarak kabul ediliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör