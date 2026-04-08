Dünya İsraillilere karşı ağız birliği yaptı bebek katilisiniz

Siyonist İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırım yalnızca bölgesel bir trajedi olarak kalmayıp küresel ölçekte toplumsal bir öfkeye neden olmaya devam ediyor. İspanya'dan Kolombiya'ya, Vietnam'dan Norveç'e kadar Gazze ile ne fiziki ne de inanç bağı olmayan milyonlarca insan, İsrail'i protesto etmeye devam ediyor.

FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK ÇIĞLIĞI

Sosyal ağlara düşen binlerce videoda İsrailli turistlerin gittikleri ülkelerde karşılaştıkları muamele büyük destek görüyor. İsrail turistler, gittikleri her ülkede aynı sözler karşılıyor: "Free Palestine / Filistin'e Özgürlük", "Siyonistler burada istenmiyor"... Vicdanlar dile geliyor ve dükkân sahipleri İsraillilere ürün satmıyor, garsonlar siparişlerini almıyor, sporcular ellerini sıkmıyor, oturdukları bir restoranın etrafını anında Filistin destekçileri çeviriyor...

Asyalısı, Avrupalısı ya da Afrikalısı ağız birliği yapmışçasına İsrailli turistlerin yüzüne karşı "Bebek katilisiniz, ülkemizde intenmiyorsunuz" şeklinde aykırıyor. İşte sosyal medya sitelerinde paylaşılan bazı görüntülere dair detaylar:

İtalya'nın Napoli kentinde İsrailli bir aile "Siyonistler burada istenmiyor" denilerek restorandan çıkarıldı.

İspanya'nın Malaga kentinde bir işletme sahibi restoranında yemek yiyen İsraillileri kovdu ve "Gazze'de çocukları açlıktan öldürüyorsunuz, burada da size yemek servisi yok" dediği görüldü.

Tayland'da bir dükkân sahibi tatile gelen İsrailli turiste hizmet vermeyi reddetti. Dükkân sahibi, turistin yüzüne "Özgür Filistin" diye bağırdı.

Kamboçya'da dükkânına "Epstein ve İsrailliler giremez" pankartı asan işletmeci İsrailli turistleri dükkânına sokmuyor.

İrlandalı bir dansçı, karşılaştığı İsrailliye tokalaşır gibi yaparak ayakkabısını uzattı.

Tayland'daki restoran sahibi İsraillilere servis açmazken, Filistinlilerden ücret almıyor.