Dünya izliyor İsrail Lübnan’ı kuşatıyor

Batı'nın kol kanat gerdiği İsrail, Ortadoğu'yu ateşe atmaya devam ediyor. İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son günlerde ise dünyanın gözü önünde Lübnan topraklarındaki işgalini ABD'de yürütülen barış müzakerelerine rağmen devam ettiriyor. İsrail, son 24 saat içerisinde 12 kişiyi daha öldürdü. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 412 kişi öldü.

ZORUNLU GÖÇ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermesinin ardından bölge sakinleri evlerini terk etmeye başladı. Litani Nehri'nin kuzeyine geçerek stratejik Şakif Kalesi'ni ele geçiren İsrail, güney Lübnan'daki işgal alanını genişletmeye devam ediyor. İsrail birlikleri 30 Mayıs'ta Yahmur beldesi üzerinden ilerleyerek Litani'nin kuzeyindeki Doğu Zavtar ve Şakif Ernun beldelerine kadar ulaştı ve böylece işgal alanını nehrin kuzeyine taşıdı. Netanyahu'nun hafta sonu Beyrut'u bombalamak için ABD'den izin istediği iddia edilmişti. Halihazırda ABD'nin arabuluculuğunda Lübnan yönetimi ile İsrail arasında müzakereler sürüyor. Avrupa ülkeleri de İsrail'in Lübnan'daki yayılmacılığına seyirci kalıyor.

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınadı. Bakanlık, İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesi hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını ve işgalini sonlandırması için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası toplumun gecikmeksizin somut adımlar atması gerektiği vurgulandı.

SİYONİST ZİHNİYET DEVREDE AMAÇ MÜZAKERELERİ BOMBALAMAK

Uzmanlara göre İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının arkasında hem bu ülkedeki işgalini sürdürmek var hem de ABD ile İran arasındaki olası anlaşmayı bombalamak. Anadolu Ajansı'na konuşan Emekli Tuğgeneral ve stratejist Hişam Cabir "İsrail ilerlediği her kilometreyi daha sonra çekilme karşılığında pazarlık konusu yapmak istiyor. Bu nedenle sahadaki ilerleme, Washington'da süren müzakerelerde kullanılacak bir baskı kartı niteliği taşıyor" dedi.

İRAN'DAN MESAJ

Tesnim Haber Ajansı'na göre Tahran yönetimi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu bildirildi.