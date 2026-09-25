Dünya katile sırtını döndü

İsrail'in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu dün küresel bir tecridin altında ABD'nin New York kentine gitti. Dünyadan yükselen tepkiler, Gazze Kasabı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılacağı New York'taki temaslarına da yansıdı. Batı medyasında ziyaret için "Tam bir fiyasko" yorumları yapıldı. İsrailli emekli Büyükelçi Alon Liel de "Bir İsrail Başbakanı için BM'ye yapılmış bu kadar aşağılayıcı bir ziyaret daha önce hiç yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

KİMSE YÜZÜNE BAKMADI

Savaş suçlusunun New York'ta görüşeceği liderler arasında, ABD dahil İsrail ile uzun yıllar iyi ilişkiler geliştiren Batı ülkelerinden hiçbirinin liderinin bulunmaması dikkati çekti.

Ne ABD Başkanı Donald Trump ne de bir Avrupalı lider savaş suçlusu Netanyahu ile görüşmedi.

Ünlü işadamı Elon Musk ile yapacağı görüşme iptal edilen Netanyahu'nun programında, ABD'den herhangi bir siyasi figür ile randevusu bulunmuyor.

KORKUDAN 106 KM UZAĞA İNDİ

Ülkesinde 27 Ekim'de yapılacak genel seçim öncesinde anketlerde büyük bir düşüş yaşayan Netanyahu ABD'de yoğun bir protestoyla karşılandı.

Netanyahu'yu BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye taşıyan uçak, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafında hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle havada yine güzergâh sorunu yaşadı. Bu kez UCM'ye taraf olan Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın hava sahalarını kullandı.

ABD'ye uçan Netanyahu'nun, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin uçağın pistte kalmasına izin vermeyeceği endişesiyle, New York JFK Havalimanı yerine BM Genel Merkezi'ne 106 kilometre uzaklıktaki SWF havalimanına indi.

Netanyahu ABD'de sadece 4 saat kalabildi, konuşmadan sonra ayrıldı.



TÜRKİYE'DEN İSRAİLLİ FAŞİST BAKANA TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Duran, "İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın, seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze'de yaşananların üzerini örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hale getirmiyor" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na 'kağıttan sultan' diyecek kadar çirkinleşmek, Gazze'de çocukların üzerine bomba yağdıranların sicilini temizlemez. Siz öldürmeyi güç olarak gören zihniyetin temsilcilerisiniz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden dile getirdiği Gazze gerçeği, Katz'ın bu hadsizliğiyle değişmeyecektir" dedi. ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör