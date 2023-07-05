Dünya kavruluyor

Küresel ısınmanın etkisi her geçen gün daha çok hissediliyor. Dünyanın dört bir yanından sıcak hava rekorları kırılmaya devam ediyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle birçok ülkede alarm durumuna geçilirken, yüzlerce kişi de olumsuz hava koşullarından dolayı hayatını kaybediyor.Son haftalarda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi. Sıcaklıkların yer yer 40 dereceyi aştığı ülkede, ölenlerin yaş aralığının 45 ila 64 olduğu ve 112 kişiden 104'ünün sıcak çarpmasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirtildi.35 milyondan fazla kişinin yaşadığı bazı bölgelerde "tehlikeli derecede sıcak ve nemli havalar" için alarm verildi. Sıcaklıkların 48 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi.Sistan-Belucistan eyaletinin Zehek ve Hirmend kentleri, 50 derece ile ülkenin en sıcak bölgeleri oldu.Haziran 140 yılın en sıcak ayı olarak kayıtlara geçti. Haziranda termometrelere yansıyan ortalama sıcaklıkta tarihi rekor kırıldığı kaydedildi. Uzmanlar, bu durumun arkasında iklim değişikliğinin bulunduğunu belirtiyor.Son günlerde 35 dereceye ulaşan hava sıcaklıklarıyla 1961'den bu yana kaydedilen en sıcak günlerini yaşıyor. Sıcak havadan yaklaşık 200 milyon kişi etkilenirken, ülkenin güneybatısında ise 'son 50 yılın en büyük sel felaketi' yaşandı. Uzmanlara göre sıcak hava dalgaları sürecek. El Nino olarak bilinen ve gezegenin 1-2 yıllığına ısınmasına yol açan hava olayı Pasifik Okyanusu'nda başladı. ABD'li bilim insanları, El Nino nedeniyle önümüzdeki yıl da sıcaklık rekoru kırılmasını bekliyor.