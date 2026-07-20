Dünya Kupası kutlamalarında korkunç kaza: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Ülke genelinde büyük coşkuyla kutlanan zafer, başkent Madrid'in yanı sıra İspanya'nın kuzeybatısındaki Salamanca eyaletine bağlı Ciudad Rodrigo bölgesinde de kutlamalara sahne oldu.

Ancak gençlerin kutlaması, yerel saatle 00.30 sıralarında Arbol Gordo Çeşmesi'nin bir bölümünün çökmesiyle trajediye dönüştü. Olayda 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Acil servis ekipleri, kutlamalar sırasında çok sayıda kişinin üzerine çıkması nedeniyle çeşmenin bir bölümünün çöktüğünü açıkladı.