Dünya kutladı

Azerbaycan, Katar, Almanya, Belçika, Bosna Hersek, Somali, Lübnan, Libya, Fransa ve dahası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi dünyanan dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı. Avrupa'da yaşayan Türkler araçlarıyla konvoylar yaparken, Bakü'de binlerce kişi Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla sokağa aktı.Mescid-i Aksa'da toplanan yüzlerce Filistinli sonuçların açıklanmasının ardından "Erdoğan" sloganları attıkları videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Birçok farklı ülkeden gelen kutlama görüntülerini paylaşan Türk sosyal medya kullanıcıları da "Türkiye, Türkiye'den büyüktür" şeklinde mesajlar attı. Doha'daki Al Jaber kuleleri ise Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı ile ışıklandırıldı.