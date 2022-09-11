Dünya liderlerinin katılacağı cenaze tarihi netleşti

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan ve geçtiğimiz Perşembe günü 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze programı belli oldu. Buckingham Sarayın Kraliçe II. Elizabeth için cenaze töreninin 19 Eylül'de başkent Londra'daki Westminster Abbey kilisesinde düzenleneceği açıkladı. Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip 1947'de, tarih boyunca kralların ve kraliçelerin taç giyme törenlerine de ev sahipliği yapan bu kilisede evlenmişti. Dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarının yer alacağı törene yaklaşık 2 bin kişilik üst düzey protokolün katılımı bekleniyor. Cenaze töreninin yapılacağı gün ise resmi tatil ilan edildi. Cenaze töreninin ve resmi tatil gününün sona ermesiyle ülkede matem sürecinin de tamamlanması bekleniyor.İngiltere'nin yeni Kralı 3. Charles'ın önceki gün yapılan yemin törenindeki el hareketi ve mimikleri dünyada gündem oldu. Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen geleneksel törende Charles'ın, yeni kral ilan edilmesine ilişkin resmi belgeleri imzalayacağı esnada masada yer kalmayınca görevliye kalemleri alması için el işaretiyle yaptığı hareket sosyal medyanın gündemine oturdu. Kral Charles, belgeler masayı kaplayıp rahat hareket edemeyince, salonda bulunan görevliden bu kez de dişlerini sıkarak kalemleri kaldırmasını istedi. Charles'ın bu görüntüleri milyonlarca kez izlenirken çok sayıda kişi tarafından eleştirildi