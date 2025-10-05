Dünya memnuniyetle karşıladı: Barış için fırsat

Hamas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planına verdiği olumlu yanıt Türkiye ve dünyada memnuniyetle karşılandı. Gazze'de ateşkes ve kalıcı barış anlaşmasına çok yaklaşıldığını ve birkaç gün içinde tamamlanabileceğini belirten Trump, "Bibi (Netanyahu) ile konuştum, ona 'Bu senin zafer şansın' dedim. Kabul etti, başka seçeneği yoktu" dedi. Trump, Başkan Erdoğan'ın Hamas üzerinde büyük etkisi olduğunu ve rehinelerin serbest bırakılması sürecinde çok yardımcı olduğunu söyledi. Trump, "Erdoğan çok yardımcı oldu. Sert bir adam ama dostumdur ve bu konuda harikaydı" dedi. ABD Başkanı Trump barış planı kapsamındaki haritayı da paylaştığı sosyal medya paylaşımında ise "İsrail, Hamas'a gösterdiğimiz ilk çekilme hattını kabul etti. Hamas onayladığında ateşkes derhal yürürlüğe girecek" değerlendirmesinde bulundu.