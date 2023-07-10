Dünya Meteoroloji Örgütü: Sıcaklık rekorları daha da artacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde deniz yüzeyi sıcaklıklarında "benzeri görülmemiş bir artış" gözlemlendiği belirtildi.

Deniz yüzeyi sıcaklıklarının mayıs, haziran ve temmuzda rekor seviyeye ulaştığı ve El Nino hava koşullarının etkisiyle son aylarda yaşanan sıcaklık rekorlarının daha artacağı ifade edildi.

WMO İklim İzleme Başkanı Omar Baddour, temmuzun ilk haftasının "şimdiye kadar kaydedilen en sıcak hafta" olarak kabul edilebileceğini aktardı.

Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde, haziranda günlük sıcaklıkların normale kıyasla önemli ölçüde yükseldiğini kaydeden Baddour, Antarktika'daki deniz buzu seviyesinin geçen ay en düşük seviyeyi gördüğünü belirtti.

Baddour, can kaybına ve göçe neden olacak şiddetli yağışların, aşırı hava ve iklim olaylarına da işaret edebileceğini kaydetti.

El Nino koşullarının, en sıcak yılın asıl 2023 sonrası gerçekleşmesini öngördüğünü belirten Baddour, beklentiler doğrultusunda 2024'te sıcaklıklarda rekor kırılmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

"GERÇEKTEN EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞTİR"

WMO'nun Dünya İklim Araştırma Programı Başkanı Michael Sparrow da "Antarktika çevresinde gördüğümüz deniz buzundaki erimelerin gerçekten eşi benzeri görülmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Antarktika bölgesinde genellikle buz erimelerin az yaşandığını ve normalde Kuzey Kutbu'ndaki buzullarda büyük düşüşlerin görüldüğünü aktaran Sparrow, böyle bir düşüşü Antarktika'da görmeye alışkın olmadıklarını vurguladı.

Sparrow, "sıcak deniz dalgasının" balıkların dağılımını ve okyanus ekosistemlerini de etkileyeceği konusunda uyararak, bunun "sadece suyun yüzey sıcaklığının değil tüm okyanusun ısınması ve orada yüzlerce yıl depolanacak enerjiyi emmesi" anlamına geldiğini belirtti.

El Nino hava koşullarının yaşandığı yılda, ısının okyanuslardan atmosfere hareket ettiği için daha yüksek sıcaklıklara ulaşıldığını belirten Sparrow, "Aslında bu sürecin başındayız. El Nino, yılın ilerleyen zamanlarında olacağı kadar büyük bir etki yaratmadı. Yani El Nino koşulları, henüz tam olarak harekete geçmemiş olmasına rağmen Kuzey Atlantik'te bu yüksek sıcaklıkları görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Antarktika deniz buzu, ortalamanın yüzde 17 gerisiyle en düşük seviyesine ulaştı ve bir önceki haziran rekorunu önemli bir farkla kırdı.

EL NİNO ETKİSİ

WMO'dan yapılan açıklamada, 4 Temmuz'da, El Nino koşullarının başladığı duyurulmuştu.

El Nino'nun küresel sıcaklık artışını hızlandıracağı bildirilen açıklamada, dünyanın farklı bölgelerinde hava koşullarının etkileneceği, can güvenliği için erken uyarı sistemlerinin kritik olduğu ifade edilmişti.

3 KEZ ÜST ÜSTE SICAKLIK REKORU KIRILDI

Dünya'da ortalama sıcaklıklar aynı hafta içerisinde 3 kez üst üste rekor kırarken, küresel ortalama sıcaklığın 17,23 derece olduğu 6 Temmuz, "kaydedilen en sıcak gün" olarak kayıtlara geçmişti.

Küresel ortalama sıcaklığın 17,23'dereceye ulaşmasıyla 6 Temmuz "kaydedilen en sıcak gün" olarak kayda geçerken sıcaklık ortalaması, 4 ve 5 Temmuz'da ölçülen 17,18 derecelik en yüksek ortalamayı aşmıştı.

Ortalaması alınan veri havuzuna göre, Antarktika'da haftalık hava sıcaklığı ortalamasının normalin 4,5 derece üstünde olduğu kaydedilmişti.

Daha önce en yüksek ortalama sıcaklık değeri 2016'da 16,9 derece olarak ölçülmüştü.