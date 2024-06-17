Dünya Müslümanları camilere sığmadı

Rusya'nın başkenti Moskova'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazında camilerden sokaklara taştı. Moskova Merkez Camisi'ne sığmayan binlerce Müslüman, trafiğe kapatılan cadde, sokak, alan ve parklarda kalabalık oluşturdu.40 bin Müslüman, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazını eda etti.Almanya'da Müslümanlar Diyanet İşleri Türk İslam Birliği genel merkezi bünyesindeki DİTİB Köln Merkez Camisi'nde Kurban Bayramı namazı kıldı.