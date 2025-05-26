Dünya o tokadı konuştu, onlar ‘Şakalaştık’ dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Güneydoğu Asya turu olaylı başladı. Vietnam'a resmi ziyarette bulunmak için ülkeye giden Emmanuel Macron ve eşi first lady Brigitte Macron arasındaki tartışma kameralara yansıdı. Uçaktan inmeleri için gazeteci ve bürokrat heyetinin beklediği sırada Brigitte Macron'un eşine tokat attığı görüldü. Bir anda kapının açıldığını ve kameraları fark eden Emmanuel Macron kendisini aşağıda bekleyen heyete selam verdi. İkili uçaktan beraber inerken, Brigitte Macron'un Emmanuel Macron'un koluna girmemesi dikkat çekti.

Elysee Sarayı başta görüntünün gerçek olmadığını iddia etti. Daha sonra gerçek olduğunu ve çiftin yakınlığına dair bir anı yansıttığını savundu. Macron ise şakalaştıklarını açıkladı. Dünya basınına damga vuran görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron 2021 yılında ülkenin güneyindeki Tain beldesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında bir kişi tarafından tokatlanmıştı.