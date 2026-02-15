Dünya ramazana hazırlanıyor

Dünyanın dört bir köşesinden '11 ayın sultanı' ramazan ayı için hazırlıklar yapılıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki ünlü Coventry Caddesi, 4'üncü defa ramazan ayına özel ışıklandırıldı. Aziz Foundation adlı vakıf ile Londra Belediyesi işbirliğiyle geometrik desenlerle süslenen caddeye, ışıklarla "Mutlu Ramazanlar" yazıldı.

Türkiye tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) armağan edilen Millet Camii'nde ramazan hazırlıkları tamamlandı. Yakın zamanda ibadete açılan cami, teravih namazları ve mukabeleler ile Müslümanları ağırlayacak.

Mısır'da sokak ve pazarlarda ramazan hazırlıkları sürüyor. Geleneksel fenerler kurulmaya başlanırken ramazan için alışverişe çıkan Müslümanlar pazarları doldurdu.

Lübnan'da sokaklara, dükkânlara ve evlere süslemeler, ışıklar ve dua dolu yazılar asıldı. İnsanlar alışverişe başladı.

İsrail soykırımı altındaki Gazze'deki Filistinliler, tüm zorluklara rağmen ramazan coşkusunu kaybetmeyip çadırlarını fenerlerle aydınlattı.