Dünya Rusya ve Ukrayna’yı konuşurken Çin’den flaş hamle! 39 savaş uçağı ile girdi...

BUGÜNE KADAR EN BÜYÜK İHLAL

Tayvan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Çin'e ait 39 savaş uçağının güneybatı Tayvan hava savunma teşhis bölgesine (ADIZ) girdiğini duyurdu. ABD ve Japon donanması ve hava kuvvetleri cumartesi günü Filipinler denizinde büyük katılımlı tatbikat gerçekleştirmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Çin hava kuvvetlerine ait 39 savaş uçağının Tayvan'ın ADIZ bölgesine girdiğini belirterek Tayvan ordusunun karşılığında radyo uyarıları verdiğini ve hava savunma füze sistemlerinin konuşlandırıldığını ifade etti. Bakanlık bunun bugüne kadar en büyük ihlal olduğunu vurguladı.





'CAYDIRICILIK VE MÜDAHALE KABİLYETİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN'

ABD ve Japon donanması dün ayrı ayrı yaptıkları açıklamada, Çin Doğu Denizi'nin batısında Japonya ve Filipinler arasında Tayvan'ın da bulunduğu Filipinler Denizi'nde 17 -22 Ocak tarihlerinde ortaklaşa tatbikat yaptıklarını belirtti.