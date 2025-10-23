Dünya Sağlık Örgütü’nden Refah Sınır Kapısı açıklaması

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de 2 hafta önce ilan edilen ateşkesin kırılgan ve ihlal edilmiş olmasına rağmen hala geçerliliğini koruduğunu anımsatan DSÖ Genel Direktörü, buradaki krizin henüz bitmediğini ve ihtiyaçların çok büyük olduğunu kaydetti.

"AÇLIK VE HASTALIKLAR DURMADI, ÇOCUKLARIN HAYATLARI HALA RİSK ALTINDA"

Ghebreyesus, "Gazze'de 5 binden fazlası ampute ve 3 bin 600'ü ağır yanık olmak üzere 170 bin fazla kişi yaralandı. En az 42.000 kişi uzun süreli rehabilitasyon gerektiren yaralanmalara maruz kaldı. Her ay 4 bin kadın güvenli olmayan koşullarda doğum yapıyor. Açlık ve hastalıklar durmadı, çocukların hayatları hala risk altında. Fiziksel olduğu kadar psikolojik yıkım da oldu. Tahmini olarak 1 milyon kişinin ruh sağlığı hizmetlerine erişimi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de sağlık sistemine çok büyük ihtiyaç duyulduğunu ancak sistemin önemli bir kısmının yok olmuş veya ciddi şekilde bozulmuş durumda olduğunu söyleyen Ghebreyesus, Gazze'de tam kapasiteyle çalışan bir hastanenin olmadığını bildirdi.