Dünya sessiz kaldıkça azıyorlar

Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını her geçen gün artırıyor. İşgalci Yahudiler Batı Şeria'nın Nablus ve El Halil kentlerinde düzenledikleri saldırılarda 3 Filistinliyi daha yaraladı ve evleri ateşe verdi. İsrail ordusunun Doğu Kudüs'teki Kalendiya Mülteci Kampı'ndaki baskını ise ikinci gününe girdi. İsrail askerlerinin bazı evleri patlayıcılarla havaya uçurduğunu kaydeden kamp yetkilileri, "Evler basılıyor, içindeki eşyalar tahrip ediliyor, bölge sakinlerine eziyet ediliyor, bazı evlerden para ve altın takılar çalınıyor. İsrail askerleri sekiz eve el koyup karargâha çevirdiler" dedi.

DÜNYA UYANMALI

Dünyanın Kalendiya Mülteci Kampı'nda yaşananları görmesine rağmen tepkisiz kalmasının utanç verici olduğunu söyleyen Filistinliler uluslararası toplumun bölge sakinlerinin maruz kaldığı işkence ve kötü muamele karşısındaki "uykusundan uyanmasını" temenni etti. İsrail askerleri önceki gün Kalendiya Mülteci Kampı'nın yanı sıra kampa mücavir Ram beldesine de baskın düzenlemişti. Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İsrail'in Gazze'de "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölge yakınlarındaki saldırılarının, Filistinlilerin yaşamını ve hayati hizmetleri sekteye uğrattığını bildirdi. Bir bakıma 'sarı hat' Gazzeliler için yeni bir ölüm hattına dönüşüyor.