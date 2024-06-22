Dünya sıcaktan kavruluyor

İklim krizinin etkisiyle birlikte milyonlarca kişi daha şimdiden aşırı sıcaklara maruz kaldı. Dünyanın dört bir yanında yaşanan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti.ABD'nin Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te 6 kişi, 46 dereceye ulaşan sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Yetkililer, hava sıcaklığının 43 dereceye kadar düşebileceği ancak gelecek hafta tekrar yükseleceği konusunda uyardı.Balkan ülkelerinde 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiliyor. Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Arnavutluk'ta sıcaklar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Bazı kentlerde, tramvayların durması ve trafik ışıklarının çalışmaması trafiğin kilitlenmesine sebep oldu. Yetkililer, sıcak hava dolayısıyla vatandaşlarına dikkatli olun uyarısı yaptı.İtalya'nın orta ve güney kesimlerinde aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle "kırmızı" alarm verilerek halka uyarıda bulunulmuştu.Hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı Yunanistan'da bir günde 64 noktada orman yangını meydana geldi. Mora Yarımadası'ndaki Hanakia İlias mevkiinde çıkan yangında alevler bir köye yaklaştı. Yangının yakınındaki evin önünde 54 yaşındaki bir erkek ölü bulundu.