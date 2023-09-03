Dünya sinemasının platosu Türkiye

Türkiye başta Hollywood, dünya sinemasının cazibe merkezi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tanıtım faaliyetleri ve yeni sinema kanunu ile yürürlüğe giren "Yabancı Film Yapım Desteği" meyvelerini vermeye devam ediyor. Doğal güzellikleri ve teknik altyapısı ile de yabancı yapımcıların ilgi odağı haline gelen Türkiye'de geçen sene toplam 233 yabancı yapımın çekimi gerçekleşti. Bunlardan 18'ini sinema filmleri, 30'unu diziler, 102'sini ise belgeseller oluşturdu. Bu süreçte 46 televizyon programına da ev sahipliği yapan Türkiye, toplam 27 reklam ve 10 da yabancı müzik klibi çekimi ile ses getirdi. 2021'e kıyasla yabancı yapım çekimleri yüzde 46 arttı.Oscar ödüllü Argo, James Bond, Skyfall, Charlie'nin Melekleri ve Inferno gibi dev yapımlara ev sahipliği yapan Türkiye'de, son olarak Guy Ritchie'nin 2. Dünya Savaşı'nı konu alan "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" isimli sinema filmi çekildi. Çekimlerin büyük bölümü Antalya'nın Demre ilçesinde gerçekleştirilen film için Türkiye'de 15 milyon dolar harcandı.Jason Statham'ın başrolünde olduğu "Operation Fortune" ve Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden Salman Khan ve Katrina Kaif'in yer aldığı "Tiger 3" filmi için de kapılarını açan Türkiye, yeni dönemde de çok sayıda önemli yapıma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.