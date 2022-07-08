Dünya şokta Japonya’yı sarsan suikast

Dünya, suikast şoku yaşadı. Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay Nara kentinde yaşandı. Abe, Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek konuşması yapıyordu. Yerel saat ile 11.30 sularında suikasta uğradı. İki el silah sesinin ardından 67 yaşındaki Şinzo Abe kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve 6 saat sonra hayatını kaybetti. Hastanenin başhekimi "İki derin yarası vardı. Bir tanesi kalbine ulaşmıştı" dedi.Japonya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı olan Şinzo Abe, 2012'den 2020'ye kadar iktidardaydı. Sağlık sorunları nedeniyle 28 Ağustos 2020'de istifa etmişti. "Sağlığımın kötü olması, yanlış siyasi kararlar almama yol açmamalı" diyen Abe, birkaç kere hastaneye kaldırılmıştı. Abe, ülkesinin ekonomi ve savunma politikalarında Abenomics olarak tanımlanan adımlar atmıştı. Görevdeyken müttefikleriyle iyi ilişkiler geliştirmişti. Abe, Liberal Demokratik Parti'ye hâlâ yön veriyordu.Saldırıyı gerçekleştiren eski donanma askeri Yamagami Tetsuya (41), olay yerinden kaçmadı. Kullandığı el yapımı silah ele geçirildi. Saldırıyı neden yaptığı bilinmiyor. İlk ifadesinde Abe'den "hoşnut olmadığı için" onu öldürmeyi planladığını söyledi. Japonya, sıkı silah kontrol yasalarına sahip bir ülke.ŞinzoAbe, 1930'lardan beri Japonya'da görevdeyken ya da görevi bitmişken öldürülen ilk başbakan oldu. 1960'ta Sosyalist Parti'nin lideri Inejiro Asanuma ve 2007'de de Nagasaki Belediye Başkanı Iccho Ito suikast sonucu öldürülmüştü.Japonya'da 20. yüzyılın ilk siyasi suikastı eski Kabine Bakanı Hoşi Toru'ya yönelik oldu. Hoşi, 1901'de kısa kılıçla düzenlenen suikastta yaşamını yitirdi. 1921'de dönemin Başbakanı Hara Takaşi, tren istasyonunda suikasta kurban gitti. Inukai Tsuyoshi de 1932'de başbakanlık görevindeyken milliyetçilerce öldürüldü. Ordu harcamalarını kısıtlayan eski Maliye Bakanı ve Başbakan Viscount Takahashi Korekiyo ise 1936'da suikast sonucu can verdi. Aynı gün, farklı yerde eski Başbakan Saito Makoto da öldürüldü.KÖKLÜ siyasi bir ailede büyüyen Şinzo Abe'nin büyükbabası Nobusuke Kishi başbakandı. Bir başbakan torunu olan Abe, ilk olarak 1993'te parlamentoya seçildi. Abe'nin amcası da başbakanlık yapmıştı. Babası da parti lideriydi.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Şinzo Abe için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Japonya eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe'nin ailesine, sevenlerine, Japonya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi. TBMMBaşkanı Mustafa Şentop "Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkıları bulunan Abe'nin ailesine ve Japonya halkına başsağlığı diliyorum" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan da "Dost Japon halkına içten taziyelerimizi iletiyoruz" mesajı yayınlandı.ESKİJaponya Başbakanı Şinzo Abe'nin öldürülmesine dünyadan tepki yağdı.ABD: Dışişleri Bakanı Antony Blinken ABD'nin "derinden üzgün ve endişeli" olduğunu söyledi.AB: Konsey Başkanı Charles Michel, Abe için "Gerçek bir arkadaş, çok taraflı düzenin ve demokratik değerlerin ateşli savunucusu" ifadelerini kullanırken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, "Düşüncelerimiz ve duygularımız Japonya halkıyla birlikte" dedi.Rusya: Devlet Başkanı Vladimir Putin, Abe'nin "seçkin devlet adamı" olduğunu vurguladı.Almanya: Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock "Abe'nin vurulduğu haberi beni şoke etti" dedi.Fransa: Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Abe'nin maruz kaldığı menfur saldırı karşısında şoke olduğunu belirtti.İtalya: Başbakan Mario Draghi "Suikastı sert şekilde kınıyoruz" dedi.Çin: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien "Saldırı nedeniyle şoka uğradık" dedi.