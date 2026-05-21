Dünya Sumud Filosu için tek yürek: Siyonist İsrail’in insanlık dışı muamelesine tepkiler çığ gibi...

Açıklamada, "İnsani gözaltı koşulları, usulsüzlükten korunma güvenceleri ve savunma hakkı dahil bu taahhütler pratikte yerine getirilmeli." ifadesi kullanıldı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muameleyi "kabul edilemez" olarak nitelendirildi ve kınandı.

KANADA

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, gazetecilere yaptığı açıklamada, aktivistlere uygulanan sözlü ve fiziki şiddet anlarının yer aldığı görüntülerin "son derece rahatsız edici ve kesinlikle kabul edilemez" olduğunun altını çizdi.

Anand, "Filodaki sivillere yönelik kötü muameleyle ilgili olarak İsrail Büyükelçisi'ni çağırmaları için yetkililerime talimat verdim." dedi.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise Küresel Sumud Filosu aktivistlerine İsrail'in muamelesinin "kabul edilmez" olduğunu ve İsrail Büyükelçisinin Kanada Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını belirtti.

POLONYA

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunan İsrail'in cezalandırılması talebinde bulundu.

Sikorski, X paylaşımında, "Suç işlememiş hiçbir Polonya vatandaşına böyle davranamazsınız. Demokratik bir dünyada gözaltında tutulan insanlara zulmedilmez, onlarla alay edilmez, zafer kazanılmış gibi davranılmaz. Vatandaşlarımız için adalet, sizin içinse ceza talep ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

SLOVAKYA

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar da Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muameleyi "insan onurunun temel ilkelerine aykırı" olarak nitelendirdi ve şiddetle kınadı.

Slovakya'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinin durumu yakından takip ettiğini ve Slovak vatandaşın derhal serbest bırakılması için gerekli adımları attığını aktaran Blanar, vatandaşlarının korunmasının, Slovakya'nın önceliği olduğunu kaydetti.

FİNLANDİYA

Finlandiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Helsinki Büyükelçisinden açıklama talep edileceği bildirildi.

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu üyelerine saygılı davranılması, yasal korumalarının sağlanması ve güvenliklerinin güvence altına alınması gerektiği vurgulandı.

İSVEÇ

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, X hesabındaki paylaşımında, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesini kınadığını açıkladı.

Stenergard, "Bireyler saygıyla muamele görmeli ve hakları korunmalıdır. Bireylerin güvenliğinin ve haklarına saygı gösterilmesinin önemini İsrailli mevkidaşıma daha en başında iletmiştim." görüşlerini dile getirdi.

AVUSTRALYA

Avustralya Dışişleri Bakanlığından ABC News'a yapılan açıklamada, aktivistlere yönelik sözlü ve fiziksel şiddetin "şoke edici ve kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Ben-Gvir'in açıklamalarının ve İsrail makamlarının "aşağılayıcı" muamelesinin kınandığı aktarılan açıklamada, alıkoyulan Avustralya vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

ROMANYA

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, X paylaşımında, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Toiu, Ben-Gvir'in Sumud Filosu üyelerine yönelik sergilediği "düşmanlık ve aşağılama" dolu eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

AVRUPA PARLAMENTOSU (AP) MİLLETVEKİLLERİ

Bazı AP milletvekilleri, Strazburg'daki parlamento binasında İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi eleştiren protesto düzenledi.

Protestoya katılan İtalyan milletvekili Danilo Della Valle, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupalı liderler tereddüt ederken, bizler Strazburg'dan milletvekili meslektaşlarımızla birlikte acil ve somut siyasi mesaj vermek istedik." dedi.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamelesinin kabul edilemez olduğunu ve hukuk ile temel insan haklarına yönelik sistematik ihlal teşkil ettiğini belirten Della Valle, bunu görmezden gelemeyeceklerini kaydetti.

Protestoya katılan Fransız milletvekili Emma Fourreau da X üzerinden yaptığı paylaşımda, Filistin halkıyla dayanışmanın suç değil görev olduğunu vurgulayarak, "Avrupa ve Fransa, uluslararası hukukun bu yeni ihlalini kınamak için daha neyi bekliyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör