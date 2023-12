Dünya tek ses: Artık yeter!

Terör devleti İsrail, 7 günlük ateşkesin ardından geçtiğimiz Cuma günü Gazze'de soykırıma yeniden başladı. ABD ve Avrupa ülkelerinin desteğini alan İsrail katliamlarına, dünyanın dört bir yanından tepkiler sürüyor. Hükümetleri vahşete ortak olsa da ABD, Fransa, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya gibi birçok ülkenin vatandaşları zulme kayıtsız kalmadıklarını göstermek için sokağa döküldü. "Yaşasın Filistin, ''Katil İsrail" sloganları atılan protestolar sürerken Beyaz Saray önüne Gazze'de ölen bebekleri temsilen kefenlenmiş oyuncak bebekler bırakıldı. Protestolara katılan bir Alman ise artık haberleri açmaya cesaret edemediklerini söyledi. Dubai'deki BM İklim Zirvesi'nde de protestocular gözyaşları içinde İsrail'in bebekleri katletmesinin artık durdurulmasını istedi.ABD'nin Los Angeles ve New York kentleriyle başkent Washington'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yeniden başlattığı saldırıların durdurulması talebiyle protesto düzenledi. Saatler süren eylem boyunca "Artık yeter", "Özgür Filistin" sloganları atıldı. Times Meydanı'na kadar yürüyen göstericiler, İsrail ve ABD hükümetlerinin Gazze politikalarını eleştiren ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı. Gösteride, ''Kayıtsız kalmayacağız" ifadelerine yer verildi. Başkent Washington'da Filistin destekçileri, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar anısına kefenlenmiş oyuncak bebekleri Beyaz Saray'ın önüne bıraktı. Protesto sırasında ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimini saldırılardan sorumlu tutan sloganlar atıldı.Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek için soğuk havaya rağmen sokaklara inen binlerce kişi, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve bölgede barışın tesis edilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda "Bu bir soykırım, savaş değil", "Gazze'nin çocukları Filistin'in çocukları, insanlık öldürülüyor" ve "Yaşasın Filistin" sloganları eşliğinde başlayan gösteri, Bastille Meydanı'nda son buldu. Fransız doktor ve hemşireler de önlükleriyle gösteriye katıldı. Önceki gün de İspanya'nın Madrid, Barcelona, Bilbao ve dieğer bir çok kenti ile İskoçya'da ülke çapında büyük Filistin yanlısı gösteriler yapılmış, "Nehir'den denize Filistin özgür olacak' ve "Filistin kazanacak!" sloganları atılmış ve pankartları açılmıştı.Almanya'nın Düsseldorf kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Saldırıların barbarca olduğunu belirten ismini vermek istemeyen bir Alman gösterici, "Artık haberleri açmaya cesaret edemiyorsunuz çünkü her seferinde yeni kayıp rakamları var ve saldırıların derhal durması ve uluslararası baskının artırılması gerektiğine inanıyorum. Almanya`nın İsrail`e silah ihracatı on kat arttı ve bu durmalı. Alman hükümetinin tutumunun tamamen çifte standartlı ve ikiyüzlü olduğunu düşünüyorum" dedi. Saldırıların her geçen gün kalbini daha da parçaladığını söyleyen Karen isimli genç, "Filistin ile hiçbir bağlantım olmamasına rağmen her gece uyanık kalıp ağlıyorum. Orada bir soykırım var ve Almanya ya da Alman hükümeti bunun soykırım olmadığını söylese bile BM bile bunun soykırım olduğunu söylüyor" diye konuştu.Avusturya'nın başkenti Viyana'da çok sayıda kişi Filistin'e destek için sokağa indi. Yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen başkentin önemli noktalarından Mariahilfer Strasse'de toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'de soykırım dursun", "Hemen ateşkes" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı."Gazze'de kalıcı ateşkes" çağrısında bulunmak amacıyla İngiltere'nin birçok şehrinde protesto, gösteri, imza kampanyası ve yürüyüşlerden oluşan çok sayıda etkinlik yapıldı. Bu kapsamda "Savaşı Durdurun Koalisyonu" öncülüğünde, Londra'da Gazze konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn, "Benim gözlemim, ikinci bir Nekbe'nin yaşandığı, Gazze nüfusunun tamamının Sina Çölü'ne itildiği ve Refah Sınır Kapısı'nın diğer tarafında yeni bir Gazze'nin yaratılmaya çalışıldığıdır" ifadelerini kullandı. İşçi Partisi Milletvekili Apsana Begum ise "Tarih sessiz kalanları, görmezden gelenleri ve savaş suçlarına yeşil ışık yakanları yargılayacaktır" dedi.