Dünya Trump’a kilitlendi

Washington yönetiminin Karayipler'deki askeri hamleleri ve Venezuela'ya yönelik sert açıklamaları bölgedeki gerilimi tırmandırırken ABD Başkanı Donald Trump'ın önemli açıklamalar yapacağının duyurulması dünyada merak uyandırdı. Trump'ın istihbarat yetkilileri ile görüşme sonrası yapacağı belirtilen açıklamanın Venezuela'ya karşı savaş ilanı olabileceği şeklinde yorumlandı. Trump'ın geçtiğimiz günlerde Venezuela ile ticaret yapan tüm gemilere yönelik "tam ve eksiksiz abluka" ilan etmesinin ardından ABD ordusu Karayipler'de biri Çin'e ait iki petrol tankerine el koymuştu. Önceki gün de Venezuela açıklarında üçüncü bir petrol tankerini takibe alması bölgedeki tansiyonu iyice yükseltti.

DANİMARKA'DAN ABD'YE: TOPRAĞIMIZA SAYGI DUYUN

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurdu. Grönland, Danimarka Krallığı çatısı altında bulunuyor. Danimarka'dan da ABD'ye "Toprak bütünlüğümüze saygı duyun" cevabı geldi. Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.