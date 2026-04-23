Dünya Trump’ı anlamaya çalışıyor: Oyalıyor mu köşeye mi sıkıştı

İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı kirli savaşın akıbeti ilan edilen yeni ateşkese rağmen belirsizliğini koruyor. Bunun temel nedeni olarak İsrail'in peşinden ülkesini savaşa sürükleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikalar gösteriliyor. Trump'ın her gün değişen söylemleri uzmanların da kafasını karıştırıyor. Trump önceki gün yaptığı açıklamada ABD ve İran arasındaki ateşkesi müzakereler sonuçlanana kadar uzatacağını belirtti. Uzmanlar Trump'ın son açıklamasıyla da ikiye bölünmüş durumda. Bir kesime göre Trump, ateşkesi süresiz açıklarken bir tarihi bilerek belirtmedi. Bu denli esnek davranmasının sebebi aslında daha fazla süre kazanmak. Trump'ın bu süre içerisinde ülkesinin bölgedeki askeri varlığını artırabileceğine dikkat çekiliyor.

BAŞKA SEÇENEĞİ YOK

Diğer bir grup ise Trump'ın hem ülkesinde İsrail'in peşinden savaşa girilmesine karşı çıkanlar nedeniyle hem de İran'a yönelik saldırılarına rağmen sahada istediğini alamadığının altını çiziyor. Bu gruba göre Trump yaşananlar nedeniyle köşeye sıkışmış durumda ve bu yüzden ateşkes ve hatta kalıcı bir ateşkesten başka seçeneceği yok. Trump'a dair tartışmalar bunlarla bitmiyor. Bir yandan da ABD'liler Trump'ın başkanlıktan azledip edilemeyeceğini konuşuyor.

MÜHİMMAT TÜKENEBİLİR

ABD ordusunun, İran'a saldırılarla başlayan savaşta füze stokunu büyük ölçüde tükettiği ve birkaç yılda yeni bir çatışmanın çıkması durumunda "mühimmatının tükenme riski bulunduğu" iddia edildi. CNN'in, ABD Savunma Bakanlığı'nın füze stokuna dair değerlendirmelere aşina üç kaynağa ve uzmanlara dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu, İran'a saldırıyla başlayan savaşta füze stoklarını önemli ölçüde tüketti.

İKİNCİ TUR BİLMECESİ

İran ile ABD arasında yapılması beklenen ikinci tur müzakerelerin olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. CBS'e konuşan bir Amerikalı yetkili, "Yüz yüze görüşmelere ilişkin yeni güncellemeler Beyaz Saray tarafından duyurulacaktır" dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin tek taraflı olarak ateşkesi uzatma kararına ilişkin, "İran'ın çıkarlarını yerine getirmek ve İran halkının kazanımlarını pekiştirmek açısından mantıklı ve gerekli zeminin oluştuğu sonucuna vardığımızda adım atacağız" dedi.

HÜRMÜZ ISINIYOR

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmayacağını duyurmasının ardından İran Devrim Muhafızları 3 geminin ele geçirildiğini ve bu gemilerin İran karasularına yönlendirildiğini söyledi. El konulan gemilerden ikisinin İran'da limanlara çekildiği açıklandı. Sky News'in aktardığı bilgilere göre ise Avrupalı şirketlere ait 2 konteyner gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçerken saldırıya uğradı. Böylece bölgede deniz güvenliği yeniden küresel gündemin merkezine oturdu. ABD'nin bölgedeki ablukasının başından bu yana 34 tanker Körfez'i geçti. İran BM Daimi Temsilcisi ise "ABD'nin deniz ablukası kalkarsa görüşme olur" mesajını yayınladı