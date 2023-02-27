Dünya Türkiye için toplanacak

Dünyada gerçekleşen her felakette yardıma koşan Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından küresel bazda düğmeye basıldı. Martın ikinci yarısında Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası finansal kurumlar bir araya gelerek Türkiye'deki yaraların sarılması için destek verecek.Brüksel'de gerçekleştirilmesi planlanan konferansta depremden etkilenenler için küresel çapta fonları harekete geçecek. Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı İsveç adına Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, Ankara'yı ziyaret ederek depremin etkisini yerinde gözlemledi. Konferans fikrini AB Komisyonu'na İsveç Başbakanlığı taşıdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelen Avrupa Komisyonu üyesi Öliver Varhelyi ve Forssell ile toplantılarda depremden etkilenenlerin nasıl desteklenebileceği görüşüldü. Ankara'da yapılan taslak çalışmalarda depremin maliyetinin 50 milyar dolardan az olmayacağı ve dolaylı maliyetlerle 85 milyar doları bulabileceği kaydedildi. Elde edilecek miktar, deprem bölgesinde kısa ve uzun vadede ihtiyaçların karşılanmasına ayrılacak.Konferansın mümkün olduğunca kısa sürede gerçekleştirilmesi için çaba sarf edilirken, 16 Mart tarihi öne çıkıyor. Üst düzeyli konferansa katılımın yüksek olması ve bugüne kadarki en geniş katılımın olmasının bekleniyor. Geçen mayıs ayında Varşova'da düzenlenen uluslararası donörler konferansında Ukrayna'ya 6.5 milyar dolarlık ek insani yardım taahhüdünde bulunulmuştu.Dışişleri Bakanlığı, dış temsilciliklerin eşgüdümüyle Türkiye'ye ulaştırılan ayni yardımlara ilişkin verileri açıkladı. 28 ülke 30 sahra hastanesi kurdu. 130 bin 785 çadır, 1168 yaşam konteyneri ve 1676 mobil hijyen ünitesi getirildi. Ayni yardımlar kapsamında 1 milyon 602 bin 270 battaniye, 226 bin 451 uyku tulumu, 83 bin 844 yatak, 29 bin 266 jeneratör, 6 bin 312 ton giyecek, 3 bin 476 ton hijyenik tıbbi malzeme ve 5 bin 981 ton gıda Türkiye'ye ulaştı.