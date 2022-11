Dünya, Türkiye ile tek yürek

İstanbul'da önceki gün gerçekleştirilen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı terör eyleminin ardından dünya Türkiye ile adeta tek yürek oldu. Çok sayıda ülke ve siyasiden destek ve başsağlığı mesajları paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcısı on binlerce yabancı da yaptıkları paylaşımlarla Türkiye ve Türk halkının yanında olduklarını dile getirerek terörü lanetledi.Terör saldırısını kınadı.Terör saldırısını kınadı ve İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında yapılan NATO anlaşmasının şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.Türk halkına taziyelerini iletti. Olaf, "Düşüncelerimiz terör kurbanları ve aileleriyle birlikte" dedi.: Türkçe olarak "Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır" mesajını paylaştı.: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, Türkiye ile teröre karşı işbirliğine hazır olduklarını belirtti.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Türkiye'ye ve Türk halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Tokayev, "Kardeş Türk halkının acısını tüm samimiyetimizle paylaşıyorum" dedi.: "Saldırıya uğrayan Türk halkının yaşadığı şoku ve acıyı paylaşıyoruz" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da önceki gece Türkçe destek mesajı paylaşmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "şiddet eylemi"ni kınayarak, ABD'nin terörle mücadelede NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.Ölenlerin ailelerine taziye dileklerini sundu.Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, "İstanbul'daki terör saldırısı beni derinden sarstı. Erdoğan'a ve Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımız kurbanların aileleriyle" ifadelerini kullandı."Terör her biçimde tiksindiricidir. İngiltere, bu gayri meşru şiddet eylemine karşı Türkiye'yle dayanışma içindedir" dedi.Senegal, Sudan ve Nijerya liderleri saldırıyı kınadı.Arjantin Dışişleri Bakanlığı Türk halkı ile dayanışma mesajı verildi. Kolombiya, Meksika, Ekvador, Peru, Panama, Kosta Rika, Brezilya, Şili ve Paraguay dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalarla da Türkiye ve Türk halkına İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye dilekleri iletildi.ABD merkezli New York Times gazetesi yine Türkiye karşıtı bir habere imza attı. Kanlı bir terör eyleminde bile ikiyüzlü yayın politikasını sürdüren gazeteye tepki yağdı. New York Times, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin haberinde "turizm" vurgusu yaptı. Saldırının olduğu İstiklal Caddesi'ni "Türkiye'yi her yıl dünya genelinden ziyaret eden 10 milyonlarca turistten birçoğunun vaktini geçirdiği bölge" olarak niteledi.Gazetenin bu haberini "empatiden yoksun" olarak niteleyen yerli ve yabancı sosyal medya kullanıcıları "Hayatını kaybeden ve yaralanan masum kişileri değil de tüm ülkenin güvenli olmadığını ima ederek turizme odaklanmak tamamen ahlak sınırları dışında" şeklinde paylaşımlar yaptı.Kullanıcılardan biri, "Düşünün ki, İkiz Kuleler vurulduğunda Türkiye'de bir gazete, terör saldırısının Amerika'nın turizm sektörüne etkilerinden bahsediyor. Ahlaksızsınız" ifadesine yer verdi.