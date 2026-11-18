Birçok cephede sıcak savaşların yaşandığı, siber saldırıların katlandığı, casusluk iddialarının arttığı ve küresel enerji krizinin başgösterdiği bu günlerde gerçekleştirilecek olacak tarihi bir zirve yakından izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Lideri Şi Cinping bir araya gelecek. İlk kez üçlü zirve formatında yapılacatoplantı Çin'de gerçekleştirilecek. Yarın yapılması planan zirveden çıkacak kararların yeni dünya düzeni için belirleyici olabileceği konuşuluyor. Bu nedenle üçlü zirveye 1945 Yalta Konferansı benzetmeleri yapılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ABD-SSCB-Birleşik Krallık'ı bir araya getiren Yalta Konferansı uluslararası düzen açısından kritik önemdeydi.

4 MADDE MASADA

■ Yeni bir nükleer silah kontrol anlaşması gündeme gelebilir.

■ İran savaşı başta olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmelere dair kararlar çıkabilir.

■ Ukrayna savaşının akıbeti belli olabilir.

■ Çin'in olası Tayvan müdahalesi görüşülebilir.

KİM JONG UN SÜRPRİZİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'de ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile de bir araya gelebileceği konuşuluyor. Trump ile Kim Jong Un arasında gerçekleşebilecek olası bir kamuoyuna açık görüşme ise Güney Kore ve Japonya açısından çok daha büyük bir endişe kaynağı oluşturuyor. Trump, Putin ile ikili görüşme de yapmak istiyor.

AVRUPA ÇIKACAK SONUÇLARDAN RAHATSIZ

Üçlü zirve Avrupa'da endişe ile takip ediliyor. Avrupa ülkeleri Putin'in Ukrayna konusunda istediklerini dayatabileceğinden ve Çin'in de Tayvan konusunda adımlar atabileceğinden endişe ediyor. Rusya ile yapılacak Ukrayna görüşmelerinde Avrupalıların da yer almasının büyük önem taşıdığını söylüyorlar. Uzmanlara göre Çin lideri Şi, bu zirveyle Pekin'in küresel diplomatik ağırlığını artırmayı hedefliyor. En büyük soru ise, üç ülke küresel güvenlikte ortak bir zemin mi arayacak, yoksa kendi nüfuzlarını mı güçlendirecek?