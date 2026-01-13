Dünya ülkeleri Grok rezaletine ‘dur’ diyor

ABD merkezli sosyal medya sitesi X'in içinde hizmet veren Grok isimli yapay zekâya dünyadan tepkiler sürüyor. X'teki kullanıcıların Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görsel içerikler üretmesini istedikleri "sosyal medya akımına" birçok ülkeden eleştiriler ve önlemler geliyor. Malezya, Grok'a erişimi geçici kısıtladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu konuyu çok ciddiye aldıklarını duyurdu. Hindistan da konu hakkında kapsamlı inceleme talimatı verdi. Endonezya, Grok'u engelledi. İngiltere sert yaptırım sinyali verdi. Fransa'da Grok'a yönelik soruşturma yürütülüyor.