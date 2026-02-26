Dünya vicdanı denizden ve karadan Gazze’ye akıyor

Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye yönetimi altında, Mavi Marmara Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Filistin'e Destek Platformu'nun paydaşı olduğu filonun Türkiye organizasyonu, dün Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Aralarında TÜGVA, Memursen, Milli İrade Platformu, Beşir Derneği, Ensar Vakfı, Kevser Vakfı, Aziz Mahmut Hüdai Vakfı, Medeniyet Derneği ve Önder'in bulunduğu 20'den fazla STK'nın hazır bulunduğu toplantıda konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, filonun Gazze'deki insanlık dışı ablukanın kırılması ve Gazze halkının temel haklarına ulaşmasını amaçladığını ifade etti.

150 ÜLKEDEN KATILIMCI OLACAK

150'yi aşkın ülkeden geminin katılacağı filo için 50 ülkede delegasyon oluşturuldu. Organizasyon Gazze'ye yönelik 2005'ten bu yana aralıksız uyguladığı ablukayı kırmak için dünyanın en büyük filosunu hem denizden hem de karadan yola çıkarmayı amaçlıyor.

1000 DOKTOR, AKTİVİST, GAZETECİ...

Türkiye genelinde paydaş her dernek ve STK, yeni tekne bağışlarıyla organizasyona destek verecek. Filo için her türlü bağış Mavi Marmara Derneği üzerinden kabul edilecek. 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden yola çıkacak 100 gemilik Özgürlük ve Sumud Filosu'na eş zamanlı olarak karadan da yüzlerce araç eşlik edecek. Filo, İtalya, Tunus ve diğer Akdeniz limanlarından kalkacak gemilerle birleşecek. Konvoy, beraberinde çok sayıda yardım malzemesi, 1000'e yakın doktor, hemşire, sağlık çalışanı ve aktivistle Gazze'ye yardım götürmeyi ve ablukayı kırmayı amaçlıyor.