Dünya yanıyor

Dünya, yangınlarla kavruluyor. ABD'nin Washington eyaletinde Spokane kentini kuşatan yangınlarda en az 700 bina kül oldu. Yaklaşık 67 bin kişinin tahliye edildiği ülkede 15 eyalette 100 yeni yangın çıktı. Kanada-ABD sınırına sıçrayan yangınların patlayıcı olma özelliğine vurgu yapıldı. Yunanistan'da itfaiyeciler alevlerin başkent Atina'ya ulaşmasından endişeli olduklarını belirtti. Hollanda'da ise Almanya sınırındaki ormanda alevler büyüyor.

HAYAT DURDU

Romanya ve Macaristan'da soğutma suyu yetersizliği nedeniyle nükleer reaktörler devre dışı bırakıldı. Tuna Nehri'nde kuraklık başlıca sorun haline gelirken su seviyesi 23 santimetreye kadar geriledi. Almanya'da da uzmanlar sıcak hava uyarılarında bulunuyor.