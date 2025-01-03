Dünya yeni yılı kutluyor Gazzeliler felaket koşullarında yaşıyor! 135 bin çadırdan 110 bini kullanılmaz halde

Dünya 2025 yılının ilk günlerini yaşarken, Gazze'de Siyonist İsrail eliyle 7 Ekim 2023'te başlayan zulüm devam ediyor. Kış mevsiminin sert şekilde hüküm sürdüğü bu günlerde, Gazze'de soğuktan ve açlıktan ölümler de dünyanın gözü önünde giderek artıyor. Bölgedeki en yetkili isimlerden sıcağı sıcağına bilgi almaya devam eden SABAH, Gazze Hükümeti Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail El Tevabat ile konuştu. Soğuk hava nedeniyle şu ana kadar 7 kişinin can verdiğini kaydeden El Tevabat, "Yoğun yağış ve sert rüzgarlar var. 135 bin çadırın 110 bini kullanılamaz halde. İnsanlar, sert soğuğa karşı korunmasız. Felaket koşulları altında yaşıyorlar. Uluslararası camia bir an önce harekete geçmezse, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden biri meydana gelecek. ABD'yi ve soykırıma destek veren İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeleri bu tarihi felaketin ve derin insani krizin tüm sorumluluğunu taşımakla suçluyoruz." dedi.
Gazze'de İsrail eliyle devam eden devlet terörü, kış aylarının ortasında, soğuğun da etkisiyle büyük bir insani trajediye döndü. Evleri saldırılara yıkılan Gazzelilerin çadırlarını da hedef alan İsrail, sivil halkı, soğuğa karşı savunmasız bırakıyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail El Tevabat, son durumu SABAH'a değerlendirdi.
TAM BİR TRAJEDİ
"Şu ana kadar sürekli bombardıman nedeniyle 56 binden fazla şehit ve 108 binden fazla yaralı ve mağdur var. İşgalcinin Filistin halkına dayattığı zorunlu göç sonucunda 2 milyon Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı ve bombardıman ve ölüm korkusuyla evlerinden ayrıldılar. Evleri işgal güçleri tarafından yıkılan 2 milyon yerinden edilmiş insan, felaket koşulları altında yaşıyor. 135 bin çadırdan 110 bini, yani %81'i kullanılamaz hale geldi ve hizmet dışı kaldı. Bu insanlar şimdi kış, soğuk ve dondurucu hava dalgaları nedeniyle çok zorlu ve insanlık dışı koşullarda yaşam mücadelesi veriyor."
SOĞUKTAN 7 KİŞİ ÖLDÜ
Gazze Şeridi'ne etkili bir soğuk hava dalgasına girdi. Sert rüzgarlar ve yağışlar var. Sert kış koşulları ve dondurucu soğuklar nedeniyle yerinden edilmiş insanlar arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi ve bu sayı trajik koşullar nedeniyle artmaya devam edebilir. Hükümet medya ofisi olarak bu konuda daha önce uyarıda bulunmuştuk"
ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
İsrail işgal güçlerini, ABD'yi ve soykırıma destek veren ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeleri bu tarihi felaketin ve derin insani krizin tüm sorumluluğunu taşımakla suçluyoruz. Uluslararası toplumun ve BM kuruluşlarının insani krize karşı devam eden sessizliği, trajediyi derinleştiriyor ve yerinden edilmiş insanların hayatını tehdit ediyor. Uluslararası toplumu insani krizi çözmeye, mağdurlara gerekli desteği sağlamaya, her aile için barınma imkânı sunmaya ve soykırımın ve sonuçlarının durdurulması için acil harekete geçmeye çağırıyoruz.