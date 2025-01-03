Dünya yeni yılı kutluyor Gazzeliler felaket koşullarında yaşıyor! 135 bin çadırdan 110 bini kullanılmaz halde

SOĞUKTAN 7 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze Şeridi'ne etkili bir soğuk hava dalgasına girdi. Sert rüzgarlar ve yağışlar var. Sert kış koşulları ve dondurucu soğuklar nedeniyle yerinden edilmiş insanlar arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi ve bu sayı trajik koşullar nedeniyle artmaya devam edebilir. Hükümet medya ofisi olarak bu konuda daha önce uyarıda bulunmuştuk"

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İsrail işgal güçlerini, ABD'yi ve soykırıma destek veren ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeleri bu tarihi felaketin ve derin insani krizin tüm sorumluluğunu taşımakla suçluyoruz. Uluslararası toplumun ve BM kuruluşlarının insani krize karşı devam eden sessizliği, trajediyi derinleştiriyor ve yerinden edilmiş insanların hayatını tehdit ediyor. Uluslararası toplumu insani krizi çözmeye, mağdurlara gerekli desteği sağlamaya, her aile için barınma imkânı sunmaya ve soykırımın ve sonuçlarının durdurulması için acil harekete geçmeye çağırıyoruz.