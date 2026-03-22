Dünya zenginleşiyor ruhlar fakirleşiyor

ABD'deki Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi profesörü Ira Bedzov Psychology Today'deki köşesinde dünyanın her alanda gelişmesine rağmen insanların özellikle de gençlerin mutsuzluğun nedenlerini ele aldı. İşte Bedzov'un tespitleri:

SONSUZ KIYASLAMALAR TUZAĞI:

Bunun bir nedeni sosyal karşılaştırma mekanizması. Tarihin büyük bir bölümünde insanlar kendilerini bizzat tanıdıklarıyla karşılaştırdı. Komşular, arkadaşlar ve meslektaşlar. Çevre küçüktü. Sosyal medya her şeyi değiştirdi. Şimdi her gün dünyanın dört bir yanından yüzlerce başarı öyküsü görüyoruz ve neredeyse hepsi mükemmel görünüyor.Her gün böyle paylaşımları gören bir genç, gerçekte her şey yolunda gidiyor olsa bile, kolayca hayatının yeterince ilginç veya başarılı olmadığını düşünebiliyor.

MUTLULUK PERFORMANS GÖSTERİSİ:

Günümüzde başarı, giderek başkalarına gösterilmesi gereken bir şey olarak algılanıyor. İnsanlar sevdikleriyle birlikte yaşamak yerine, paylaşacak etkinlikler aramaya başlıyor. Bu nedenle, başarının dışsal işaretlerine duyulan arzu artıyor. Bu başarılarla birlikte, mutluluğun otomatik gelmesini bekliyoruz. Ancak çoğu zaman bunun tam tersi oluyor. Hedeflere ulaşıldığında, kişi birdenbire sevincin beklenenden çok daha az olduğunu fark ediyor ve hayal kırıklığı başlıyor.

DÜŞ VE GERÇEKLİK:

Birçok genç, başarılı yaşam vizyonları ile gerçeklik arasında giderek büyüyen bir uçurum yaşıyor. Hayalindeki senaryo prestijli eğitim, iyi bir iş, kariyer, seyahat, güzel şeyler, aktif bir yaşam gibi unsurlar. Oysa gerçeklik genellikle rutin, stres ve belirsizlikten oluşuyor.