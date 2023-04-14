Dünyaca ünlü aktör Mossad ajanı çıktı

Geçen ay 87 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü İsrailli aktör Chaim Topol, Mossad ajanı çıktı. Damdaki Kemancı filmiyle ün kazanan Topol'un ailesi, aktörün Mossad ajanı olduğunu duyurdu.İsrail basınına konuşan aile, Topol'un kendilerine açıklamadığı birçok yurtdışı seyahati yaptığını dile getirdi. Uzun yıllar İngiltere'de yaşayan İsrailli aktörün, burada, daha sonra Mossad'ın başına gelecek Zvi Amir ile sık sık görüştüğü öğrenildi. Topol'un oğlu da babasının bir Arap ülkesinin konsolosluğunu dinleme görevinin ayrıntılarını anlattı. Damdaki Kemancı, Ah Bir Zengin Olsam olarak Türkçe'ye çevrilmişti.