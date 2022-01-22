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Giriş Tarihi: 22.1.2022 11:53

Dünyaca ünlü Budist rahip Nhat Hanh hayatını kaybetti

AA
Dünyaca ünlü Budist rahip Nhat Hanh hayatını kaybetti

Budizm dünyaya tanıtan isim olarak bilinen, ünlü Zen ustalarından rahip Nhat Hanh’ın 95 yaşında öldüğü açıklandı.

Budizm'in Batı dünyasında popüler olmasına önemli katkıda bulunan ünlü Zen ustalarından Budist rahip Thich Nhat Hanh, 95 yaşında hayatını kaybetti.

100'ÜN ÜZERİNDE KİTAP YAYINLADI

Nhat Hanh'ın kurduğu Zen öğretim organizasyonu Plum Village, ünlü rahibin, gece yarısı Vietnam'ın Hue kentindeki Tu Hieu Tapınağı'nda "huzur içinde vefat ettiğini" açıkladı.

1926'da Hue kentinde dünyaya gelen Nhat Hanh, 16 yaşında rahip unvanı aldı.

1960'larda Vietnam Savaşı'na karşı çıkması nedeniyle sürgüne gönderilen Nhat Hanh, 1961'de ABD'ye giderek Princeton ve Columbia Üniversitelerinde bir süre karşılaştırmalı din dersleri verdi.

Budist rahip, sürgün edildikten sonra onlarca yıl Fransa'da yaşadı. Diğer Batı ülkelerine yaptığı ziyaretlerde, Zen Budizmi'nin tanıtımında ve popüler olmasında etkin rol oynadı.

40'tan fazla dile çevrilen 100'den fazla kitap yazan Nhat Hanh'ın, son kitabı Ekim 2021'de yayınlandı. 2014'te geçirdiği felcin ardından konuşamaz hale gelen Nhat Hanh, Ekim 2018'de ülkesi Vietnam'a döndü.

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Dünyaca ünlü Budist rahip Nhat Hanh hayatını kaybetti
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