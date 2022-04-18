Dünyaca ünlü yazar Paul Auster’in oğlu bebeğini öldürmekten tutuklandı! Küçük kızın adli tıp raporu dehşete düşürdü

ABD, dünyaca ünlü yazar Pual Auster'in oğlunun haberiyle çalkalanıyor. Auster'in oğlu Daniel'in 10 aylık bebeği Ruby, kasım ayındaki Brooklyn'deki evlerinde bilinci kapalı halde bulunmştı. Hastaneye kaldırılan bebek Ruby, bir süre sonra hayatını kaybetmişti.

KIZINI ÖLDÜRDÜĞÜ GEREKÇESİYLE TUTUKLANDI

Ruby'nin babası ve Paul Auster'in oğlu 44 yaşındaki Daniel Auster, çocuğunun ölümünden sorumlu olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Auster'e yöneltilen suçlamalar araısnda adam öldürme, ihmal sebepli öldürmeye sebebiyet ve küçük yaştaki bir çocuğu tehlikeye atmak için ifadeler bulunuyor.

VÜCUDUNDAN ÇIKANLAR...

Adli tıp raporu da bunu destekler nitelikle. 10 aylık Ruby'nin ölüm nedeni olarak eroin ve fentanil maddelerinin yüksek dozda alımı olduğuna işaret edildi.

PERŞEMBE GÜNÜ MAHMEKEYE ÇIKACAK

Auster'in kefaleti ise nakit olarak 100 bin; senetli olarak ise 250 bin dolar. Daniel, perşembe günü yeniden mahkemeye çıkacak ve olayla ilgili daha çok araştırma yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Auster'in uyuştucu problemi olduğu basında bilinen gerçekler arasında. Auster'in avuaktı ise yaptığı açıklamada Daniel'in uzun süredir bu alışkanlığını devam ettirmediğini ve düzenli olarak tedavi gruplarına katıldığını söyledi. Avukat olayla ilgili, "Bu korkunç bir trajedi ve bu nedenle müvekkilim Daniel yıkılmış durumda. Uyuşturucu kaynaklı ölümler her yıl sayısız aileyi parçalıyor." sözlerine yer verdi.

UYANDIKTAN SONRA BEBEĞİNİ HAREKETSİZ BULMUŞ

Ancak Auster'in ifadesi bunun tam tersini söylüyor. Auster, eşi evden çıktıktan sonra eroin kullandığını ve bir süre sonra uyuduğunu söyledi. Uyandığında ise bebeğini yanında hareketsiz bir şekilde bulmuş.

ACİL SERVİSİ ARAMIŞ

Aynı zamanda Daniel'in yüksek doza sebep olabilecek ölüm vakalarında kurtarıcı olarak bilinen bir ilacı bebeğe verdiğini ve ardında da acil servisi aradığı ifade edildi. O kadar uyuşturucunun Ruby'nin vücuduna nasıl girdiği ise bir muamma.

DÜNYACA ÜNLÜ YAZAR

Daniel'in babası Paul Auster, yalnızca ABD'de değil, dünyada da oldukça tanınmış ünlü bir yazar.

Anne Zuzan Smithîn ise o gün sabah işe gitmek için çıktığını ve çıkarken bebek Ruby'nin oldukça sağlıklı olduğunu söylediği öğrenildi.