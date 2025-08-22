Dünyaca ünlü yazar Sally Rooney’e terör suçlaması! Filistin desteğini hazmedemediler

"Irish Times" gazetesinde yayımlanan yazısında Rooney, "Ben de Palestine Action'ı destekliyorum. Eğer bu durum İngiltere yasaları altında beni 'terör destekçisi' yapıyorsa, öyle olsun." ifadesini kullandı.

İrlandalı yazar Sally Rooney, iki romanının İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki uyarlamalarından elde ettiği telif gelirlerini, ülkede geçen ay yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubunu desteklemeye devam etmek için kullanacağını bildirdi.

Yazar Rooney, BBC'nin "Normal İnsanlar" ve "Arkadaşlarla Sohbetler" adlı iki romanının uyarlamalarını yayınladığını hatırlatarak, "Son yıllarda devlet yayıncısı BBC de, romanlarımın iki uyarlamasını ekrana taşıdı ve bana düzenli telif ödemeleri yapıyor. Bu gelirleri Filistin'deki soykırıma karşı doğrudan eylemleri desteklemek için kullanmaya devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.

Rooney, İngiltere'nin Palestine Action grubunu yasaklamasına rağmen gruba desteğini sürdüreceğini vurgulayarak, "Eğer İngiltere devleti bunu terörizm olarak görüyorsa, belki de faaliyetlerimi finanse eden WH Smith ve BBC gibi kuruluşları da incelemeli." değerlendirmesinde bulundu.

FİLİSTİN'İN İLK DUBLİN BÜYÜKELÇİSİ'NDEN YAZARA DESTEK

Filistin'in ilk Dublin Büyükelçisi olarak atanan Jilan Wahba Abdalmajid de İrlandalı yazarın açıklamalarına destek vererek, "Sally Rooney, sesini kullanarak Filistin'de uluslararası hukuka ve insan haklarına yönelik ihlalleri gündeme taşıyor. Bu çağrıların, tanık olduğumuz soykırımı, zorla yerinden edilmeleri ve işgali durduracak somut adımlara dönüşmesini umuyorum." dedi.

Yazarın açıklamaları sonrası BBC'den yapılan açıklamada, Rooney'nin kurumda hiçbir zaman çalışan olmadığı belirtilerek, "Yazarların geçmişte BBC'den aldıkları ödemelerle ne yaptıkları bizim meselemiz değildir." ifadesi kullanıldı.