Dünyada 1 Mayıs coşkusu

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları dünyanın dört bir yanında renkli görüntülere sahne oldu. Meydanları dolduran işçiler, haklarını savunmak için gösteriler yaptı. Yürüyüşlerde hükümetler protesto edilirken, Filistin'le dayanışma mesajları da verildi. İspanya'nın başkenti Madrid'de Gran Via Caddesi'nde toplanan göstericiler, Plaza Espana Meydanı'na yürüdü. Bazı göstericiler yürüyüşe Filistin bayrağı ile katıldı. Rusya'nın başkenti Moskova'da işçiler 1 Mayıs'ta alanları doldurdu. Almanya'da Yahudi karşıtı sloganlar ile İsrail devletinin var olma hakkını reddeden sloganların kullanılması yasaklandı. Fransa'da ülkenin en büyük sendikası olan Genel İş Sendikası CGT öncülüğünde 1 Mayıs alanları doldu. Lyon kentinde polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.