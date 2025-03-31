Dünyada bayram coşkusu

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslüman bayram sabahı camilere akın etti. Başta Gazze olmak üzere zor durumdaki halklar için dualar edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami'de bayram namazını kıldı. Yoğunluktan cemaatin bir kısmı namazlarını caminin dışında eda etti.

İtalya'da Müslümanlar, bulundukları kentlerdeki camilere akın ederken, Malta'da da tarihi Türk Şehitliği'nde bayram namazı kılındı.

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı camilerde bayramı namazı kılındı. Bayramlaşan cemaate, ikramlarda bulunuldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da cemaat caddelere, sokak aralarına ve parklara taştı. Polis, camilerin etrafında yoğun güvenlik önlemi aldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bayram namazı yoğunluk nedeniyle 3 kez kılındı.

LİDERLERDEN KUTLAMA MESAJI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Müslümanlara Ramazan Bayramı için en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Ancak savaş, çatışma ya da yerinden edilme gibi nedenlerle bayramı aileleriyle birlikte kutlayamayan Müslümanları düşünerek içim buruk bir şekilde bunu yapıyorum" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yayımladığı mesajında, "Tüm Müslümanlara en içten selamlarımı ve en iyi dileklerimi iletiyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda Müslümanların Rusya'nın kalkınmasına yaptığı katkıya vurgu yaptı.