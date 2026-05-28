Dünyada bayram coşkusu

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslüman bu yılda Kurban Bayramı'nı coşkulu bir atmosfer yaşadı. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya uzanan geniş coğrafyada camiler dolup taştı. Avrupa'nın kalbinde bayram coşkusu tüm canlılığıyla hissedildi. İtalya ve Malta'da farklı milletlerden binlerce Müslüman bayram namazında bir araya gelirken İsviçre'de camilere akın eden cemaat mazlumlar için dualar etti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da da camiler sabahın erken saatlerinden itibaren doldu taştı. Japonya'da Tokyo Camii ve Rusya'nın başkenti Moskova'da camiler doldu.

MESCİD-İ AKSA'YA AKIN ETTİLER

Bayramda Filistin'deki tablo yüreklere su serpti. Siyonist İsrail'in tüm engellemelerine rağmen binlerce Müslüman, Mescid-i Aksa'da bayram namazını eda etti. Batı Şeria'nın El Halil kentinde kısıtlamalar nedeniyle Haremi İbrahim Camisi'ne çok az sayıda Filistinli girebildi.