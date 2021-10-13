Dünyada bir ilk! Akciğeri böyle taşıdılar…

İlki 2019 yılında ABD'nin Baltimore kentinde bir böbreğin nakledilmesi ile başlayan drone ile organ taşıma, daha sonra Nevada'da kornea ve Minnesotta'da da pankreas taşınması ile kayıtlara girdi.

Toronto'da gerçekleştirilen drone ile akciğer taşıma için Unither Bioelectronique şirketi, drone takılan ve akciğerde herhangi bir bozulmaya meydan vermeyecek özel bir kutu da geliştirdi.