Dünyada bir ilk: Avustralya’da sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi

BBC'nin haberine göre, Avustralya'da 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi.

Avustralya'daki yeni yasal düzenlemeye göre YouTube, Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Dünyada bir ilk olan yasaya göre, 16 yaş altındaki çocuklar YouTube videolarını izleyebilecek ancak hesap oluşturamayacak, bu nedenle içerik yükleme ve platformda etkileşimde bulunma imkanı olmayacak.