Dünyada bir ilk: Avustralya’da sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi
Avustralya'da yeni yasal düzenlemeyle birlikte 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya platformları yasaklandı.
BBC'nin haberine göre, Avustralya'da 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi.
Avustralya'daki yeni yasal düzenlemeye göre YouTube, Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Dünyada bir ilk olan yasaya göre, 16 yaş altındaki çocuklar YouTube videolarını izleyebilecek ancak hesap oluşturamayacak, bu nedenle içerik yükleme ve platformda etkileşimde bulunma imkanı olmayacak.
META ÜLKEDEKİ HESAPLARI KAPATIYOR
Meta'nın verilerine göre, ülkede 13-15 yaşlarında yaklaşık 350 bin Instagram ve 150 bin Facebook kullanıcısı bulunuyor.
ABD'li teknoloji şirketi Meta, Facebook ve Instagram 4 Aralık'ta Avustralya'daki yaklaşık yarım milyon hesabı kapatmaya başlamıştı.