Dünyada deprem ve tsunami paniği

Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şili Donanması depremin ardından tsunami alarmı verdi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu. Yerin yaklaşık 10.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi. Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı. SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi. Myanmar'ın Hindistan sınırında da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) açıklamasına göre, merkez üssü Myanmar'ın Hindistan sınırındaki Mawlaik bölgesi olan 5.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yerel saatle 11.26'da yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, Hindistan'ın Myanmar sınırına yakın Aizawl şehrinde de hissedildi. Sarsıntıyla ilgili can kaybı veya maddi hasar ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.