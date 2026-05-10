Dünyada hantavirüs alarmı!
Koronavirüs salgını sonrası dünyada bu kez hantavirüs paniği başladı. Hantavirüs vakaları nedeniyle büyük bir sağlık krizinin merkezinde yer alan "MV Hondius" adlı kruvaziyer gemisi, bugün İspanya'nın Tenerife adasında demirleyecek. Birçok ülke gemideki vatandaşlarını tahliye etmek için operasyon başlattı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yolcuların yerleşim yerlerinin uzağında tahliye edileceğini ve Tenerife halkının bu kişilerle karşılaşmayacağını bildirdi. Hantavirüs, kemirgenlerden insanlara bulaşıyor ve ciddi solunum yetmezliğine yol açıyor. Bu arada, Sağlık Bakanlığı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu gemide bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımızın bugün Türkiye'ye getirileceğini belirtti. Açıklamada, "Vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir" ifade edildi.