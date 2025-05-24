Dünyada İsrail öfkesi büyüyor

Dünyanın dört bir yanında İsrail'e ve ona destek veren hükümetlerine karşı tepki, Filistin'e ise destek gösterileri sürüyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da dün binlerce kişi, hükümetin İsrail'e silah satışını protesto etti. Göstericiler, yetkililere seslenerek "Sizi soykırımla yargılayacağız" sloganları attı. ABD'nin New York kentinin Brooklyn ilçesinde ise İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım protesto edilirken, New York Şehir Üniversitesi'nin mezuniyet töreninden çıkan bazı öğrenciler de gösteriye katıldı. Öğrencilerin keplerini Filistin bayrağıyla süslediği görüldü. Bir grup öğrenci de Filistin bayrağı açarak göstericilere destek verdi.